Kiew - Bei neuen russischen Drohnenangriffen gegen die Ukraine sind laut Behörden in dem Land mindestens 13 Menschen verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew sprach Bürgermeister Vitali Klitschko von drei Verletzten. Die Behörden der Millionenmetropole meldeten auch, dass ein Lager in Brand geraten sei durch Trümmer abgeschossener Drohnen. In der südukrainischen Stadt Mykolajiw trugen nach offiziellen Angaben zehn Menschen Verletzungen davon. Dort stürzten demnach Drohnenteile auf Wohnhäuser.

Nach nicht überprüfbaren Angaben der ukrainischen Flugabwehr setzte das russische Militär in der Nacht insgesamt 145 Drohnen gegen sechs Regionen des Landes ein. 85 Flugobjekte seien abgeschossen worden, 49 weitere ohne Sprengsätze seien ohne Folgen wieder vom Radar verschwunden, hieß es.