Nach wiederholten russischen Angriffen auf Städte in der Ukraine schlägt Kiew zurück. Aus dem Westen Russlands werden Kampfdrohnen-Angriffe gemeldet.

Ukrainische Drohnen greifen Kursk an

Moskau - Die westrussische Stadt Kursk ist in der Nacht nach russischer Darstellung von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Es gebe mindestens ein Todesopfer und neun Verletzte, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf die örtlichen Militärbehörden. Bei dem Angriff seien mehrere Gebäude in Brand geraten, darunter eine Garage mit Krankenwagen. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

In den vergangenen Monaten hatte Russland wiederholt ukrainische Städte mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Am Wochenende starben in der ostukrainischen Stadt Sumy mindestens 34 Menschen bei einem russischen Raketenangriff. Wenige Tage davor waren die Großstädte Kiew und Charkiw Ziele russischer Kampfdrohnen gewesen.