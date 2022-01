UN-Sicherheitsrat beschließt Ukraine-Treffen

New York/Berlin - Russland ist damit gescheitert, ein Treffen des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise in letzter Sekunde abzuwenden. Mit 10 der 15 Mitgliedsstaaten stimmten am Montag genug Länder für die Beratungen in New York.

Bei prozeduralen Angelegenheiten haben die fünf ständigen Mitglieder kein Vetorecht - Entscheidungen können dann nur mit einer Mehrheit von mindestens neun Stimmen getroffen werden.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte zuvor das von den USA angefragte Treffen im UN-Hauptquartier als grundlos bezeichnet. Er kritisierte die Sitzung, weil eine „Stationierung von Truppen auf russischem Gebiet ja nicht als Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit“ gesehen werden könne. Die Kritik der USA sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands, sagte der Diplomat. Einige Länder des mächtigsten UN-Gremiums würden Propaganda verbreiten, es handele sich um „Megafon-Diplomatie“ und eine „provokanten Vorschlag“.

US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield entgegnete, dass der internationale Frieden gefährdet sei: „Stellen Sie sich vor, wie unwohl Sie sich fühlen würden, wenn 100.000 Soldaten an Ihrer Grenze stehen würden“. Das sei „die größte - hören sie mich laut und deutlich - Mobilisierung von Truppen in Europa seit Jahrzehnten“, sagte sie. Es handle sich um Kampfeinheiten, „die bereit sind, Offensivaktionen in der Ukraine durchzuführen.“ Washington wolle keine Konfrontation, aber im Falle einer Invasion der Ukraine würden die USA schnell handeln.

SPD berät über Ukraine-Konflikt

Auf Einladung von SPD-Chef Lars Klingbeil kommen am Montag führende Politiker der Partei zu vertraulichen Beratungen über die Ukraine-Krise zusammen. Klingbeil sprach am Sonntag in einem Interview für die ZDF-Sendung „Berlin direkt“ von einem „Routinetreffen“, an dem Vertreter aus Partei, Bundestagsfraktion und Regierung teilnehmen. Dabei werde es vor allem um die Frage gehen, wie ein Krieg mitten in Europa abgewendet werden kann. Eine anschließende Information der Öffentlichkeit über Verlauf oder Ergebnisse der Beratungen ist nicht geplant.

Die von der SPD geführte Bundesregierung war in den letzten Tagen wegen ihres Agierens in der Ukraine-Krise international immer stärker in die Kritik geraten. Deutschland wird vorgeworfen, Russland in der Krise nicht stark genug unter Druck zu setzen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte lange gezögert, bevor er die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 als Sanktionsinstrument für den Fall eines russischen Einmarsches in die Ukraine auf den Tisch legte - und das auch nur verklausuliert.

Kritik von den Ex-Parteichefs

Gleichzeitig erteilte er der Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine, anders als andere Bündnispartner, eine klare Absage. Das wird von der Ukraine, aber auch von Ländern wie Polen oder den baltischen Staaten kritisiert. In den USA wird ebenfalls die Frage gestellt, ob Deutschland noch ein verlässlicher Partner ist.

Klingbeil sagte am Montag im ARD-„Morgenmagazin“: „Ich möchte nicht, dass wir jetzt durch Drohung, durch Taten in eine Situation hereingeraten, in der dann auf einmal vielleicht ungewollt eine Kriegssituation mitten in Europa entsteht.“ Die Eskalation gehe von Russland aus. „Wir sind völlig klar, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen. Aber wir sind eben auch klar darin, dass es jetzt darum geht, Frieden zu organisieren.“

Das SPD-Präsidium hat sich bereits vor einer Woche auf einer Klausurtagung hinter die Linie von Kanzler Scholz gestellt. Die früheren SPD-Vorsitzenden Gerhard Schröder und Sigmar Gabriel - beide inzwischen nicht mehr parteipolitisch aktiv - haben sich allerdings von der Parteilinie abgesetzt. Klingbeil hatte dazu in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ gesagt: „Wir nehmen gerne Ratschläge entgegen und es ist auch völlig okay, wenn andere sich in die Debatte einmischen. Aber die, die Verantwortung für die Partei tragen, die sind klar und deutlich und unmissverständlich.“

Lindner: „Zu Konsequenzen bereit“

Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner will für den Fall einer neuen russischen Aggression „eiserne Konsequenz“ der Bundesregierung. „Deutschland darf keinen Zweifel daran lassen, dass wir das Völkerrecht verteidigen. Wenn der Kreml Grenzen verletzt und damit meine ich territoriale wie auch rechtliche und politische, dann muss Moskau sich darüber im Klaren sein, dass wir zu eiserner Konsequenz bereit sind“, sagte Lindner dem TV-Sender Welt. Zur Frage möglicher Waffenlieferungen legte sich Lindner nicht fest. Man solle aber die Maßnahmen mitgehen, die innerhalb der EU und der Nato beschlossen würden.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen verteidigte den Kurs der Bundesregierung, keine Waffen nach Kiew zu liefern. „Waffen zur Verteidigung an die Ukraine zu liefern, das ist nicht zu beanstanden“, sagte Röttgen im Deutschlandfunk. Das sei moralisch und politisch vertretbar. Im Falle von Deutschland hieße das jedoch, dass spezielle Dialog- und Gesprächskanäle mit Moskau zerstört würden.

Aus Estland gibt es neue Forderungen an Deutschland, der Ukraine zu helfen. „Wir ermutigen unsere deutschen Partner, auf die Ukrainer zu hören. Die Ukraine hat um Hilfe gebeten. Das Land benötigt Hilfe bei seiner Selbstverteidigung gegen den Aggressor“, sagte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas der „Bild“. Estland will neun Haubitzen aus DDR-Altbeständen an die Ukraine geben - das Nato-Mitglied hat sich aber verpflichtet, vor einer Weitergabe an Dritte die Zustimmung Deutschlands einzuholen.

Kiew: Keine Offensive im Donbass

Die Ukraine weist russische Warnungen vor einer möglichen Militäroffensive Kiews gegen die abtrünnigen Gebiete im Osten des Landes als unbegründet zurück. „Die Ukraine plant keine Offensivaktionen im Donbass und zieht dort auch keine Truppen zusammen“, sagte Außenminister Dmytro Kuleb. Moskau droht für den Fall einer Offensive von ukrainischer Seite wiederum mit einem Einmarsch, weil im Donbass auch viele russische Staatsbürger leben.

Kiew und die Ukrainer wollten keinen Krieg, sagte Kuleba. Zugleich betonte der 40-Jährige die Wichtigkeit ausländischer Waffenlieferungen. „Die Dutzenden Tonnen Verteidigungswaffen, Ausrüstung und Munition, die heute in der Ukraine eintreffen, sind Tonnen neuer Argumente, welche die Verhandlungsposition der Ukraine stärken.“ Die deutsche Weigerung, Waffen an Kiew zu liefern, wird vor allem in der Ukraine stark kritisiert.

Johnson will mit Putin telefonieren

Der britische Premierminister Boris Johnson reist am Dienstag in die Ukraine. Johnson werde dort Staatschef Wolodymyr Selenskyj treffen, teilte die Regierung in London mit. Außenministerin Liz Truss begleitet den Premier. Sie soll bald auch zu Gesprächen nach Moskau fliegen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Johnson wollte zudem am Montagnachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren. Er hatte zuvor angekündigt, die britischen Truppen in Osteuropa zu verdoppeln.

„Ein Einmarsch in die Ukraine, jedes Eindringen in die Ukraine über das Territorium, das Russland bereits 2014 an sich gerissen hat, hinaus, wäre eine absolute Katastrophe für die Welt, aber vor allem wäre es eine Katastrophe für Russland“, sagte Johnson. Er betonte, das Nato-Mitglied Großbritannien unterstütze die territoriale Souveränität der Ukraine. Der Premier sagte, er sei sicher, dass die Ukrainer ihr Land „erbittert“ verteidigen würden.

Nach russischen Angaben sind unterdessen mehr als 6000 Soldaten nach Übungen im Süden des Landes zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt. Zudem seien 20 Kriegsschiffe der Schwarzmeer-Flotte wieder zu Marine-Stützpunkten in Noworossijsk sowie auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim zurückgekehrt, so das Verteidigungsministerium.

Russland warf unterdessen Kanada vor, in der Ukraine-Krise empfänglich für „antirussische Politik“ zu sein. Kanada hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, angesichts der derzeitigen Spannungen seine Ausbildungsmission in der Ukraine um drei Jahre zu verlängern und weitere Kräfte zu entsenden.