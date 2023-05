Bundeswirtschafts-minister Robert Habeck (53), der wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft und seiner Heizungsreform in der Kritik steht, hat einen Wahlkampfauftritt in Bremen zur Erklärung genutzt. „Wir benutzen Ämter nicht als Vorbereitung für die nächsten Ämter, sondern als Ausbuchstabierung dessen, was uns aufgetragen wurde, wenn man in ein Amt geht. Dafür machen wir Politik“, sagte er zur Rolle grüner Amtsträger, berichtet „Welt online“.

Der Grünen-Politiker fügte hinzu: „Ich weiß nicht, wie das alles ausgeht. Aber eins wird man uns nicht nachsagen können am Ende der Legislatur: dass wir uns nicht der Verantwortung stellen“. Im Gegenteil: „Wir beweisen uns gerade als Kraft, der man Deutschland anvertrauen kann.“ (uk)