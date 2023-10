Hunderte Tote, tausende Verletzte. Unschuldige Zivilisten werden verschleppt, als Geiseln genommen. Wir haben es mit brutalem Terror zu tun, manche setzen das, was gewissenlose Islamisten in Israel anrichten, mit einer Neuauflage des 11. September 2001 gleich. Geradezu mittelalterliche Methoden gepaart mit einer unvorstellbaren Niedertracht, die alle modernen Werte von Demokratie und Menschenwürde in den Staub treten.

Israel befindet sich damit im Krieg, muss mit aller Entschlossenheit reagieren. Und der Westen muss fest zu Israel stehen. Dass die Bundesregierung sowie CDU/CSU die Sicherheit Israels zur Staatsräson erklärt haben, ist folgerichtig. Nun müssen auch sämtliche Zahlungen des Bundes an palästinensische Organisationen sofort eingestellt werden. Auch pro-islamistische Demonstrationen und Gewaltaktionen in Deutschland dürfen wir insbesondere vor dem aktuellen terroristischen Hintergrund nicht dulden.