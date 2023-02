Was zunächst wie ein „Stunt“ aus einem James-Bond-Film aussah, der auf Kosten Russlands ging, entwickelt sich zu einem Vorgang, dessen Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg und die globale Sicherheit völlig unklar sind. Der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh behauptet auf einem Online-Portal, dass ein US-Kommando die Erdgasleitung Nord Stream in der Ostsee gesprengt hat. Das berichtet die Londoner Tageszeitung „The Times“.

US-Sabotageakt in der Ostsee?

Die russische Führung hat den Bericht über eine angebliche Beteiligung der USA an der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines aufgegriffen und US-Präsident Joe Biden schwere Vorwürfe gemacht. „Biden schreibt sich in die Geschichte als Terrorist ein“, schrieb der Vorsitzende des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, gestern in seinem Telegram-Kanal.