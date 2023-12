Bei der Pressekonferenz von Wladimir Putin wurden gestern auf dem großen Hintergrundmonitor auch SMS gezeigt, die offenbar von kritischen Russen an den Präsidenten gerichtet waren.

„Warum unterscheidet sich Ihre Realität von unserer?“, lautete eine dieser Fragen, berichtete „Bild online“. Eine andere: „Herr Präsident, wann hört das echte Russland auf, sich von dem im Fernsehen zu unterscheiden?“ Ein weiterer Russe fragte zu steigenden Preisen: „Wie lange wollen Sie noch den Prozentsatz der Inflation manipulieren?“ Der Differenz von politischer Beschreibung der Lage und dem Empfinden der Bürger war ein weitere SMS gewidmet: „Hallo, wie kann ich in das Russland umziehen, über das Sie auf dem Ersten Kanal (Erster staatlicher Fernsehsender) sprechen?“ Auf Putins Ankündigung, wieder als russischer Präsident zu kandidieren, war diese SMS gemünzt: „Kandidieren Sie nicht für eine weitere Amtszeit als Präsident. Mach Platz für die Jungen!“ Putin ging auf die Fragen und die Kritik nicht ein. Unklar war, ob die Einblendung dramaturgische Absicht oder die Zensur patzte.

Die Fragestunde, die von Hunderten von Journalisten beobachtet wird und bei der handverlesene Bürger am Telefon Fragen stellen dürfen, dauerte vier Stunden. Laut dem russischen Fernsehen waren im Vorfeld mehr als 2,8 Millionen Fragen für die Sendung eingereicht worden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte vorher versprochen, dass jeder Bürger eine Antwort erhalten werden, auch wenn dies bis zu einem Jahr dauern wird.

Wie auch in früheren Jahren, wurden alltägliche Sorgen von Bürgern dabei quasi live geregelt. So erreichten Kinder aus einem Ort auf der annektierten Krim-Halbinsel, dass während der Sendung die Sanierung ihrer Sporthalle zugesagt wurde. Im vergangenen Jahr hatte Putin seine traditionelle Fragestunde angesichts der Rückschläge für seine Armee in der Ukraine abgesagt. (UK/dpa)