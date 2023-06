Volksaufstand in der DDR: Aufruhr bis hinein in die Dörfer Sachsen-Anhalts

LPG-Bäuerinnen in Magdeburg-Diesdorf in den 1950er Jahren beim Blumenkohl pflanzen.

Magdeburg - Aus Osterburg erreichte den Volkspolizei-Bezirkschef in Magdeburg am 11. Juni 1953 ein niederschmetternder Stimmungsbericht. Die Wut über Zwangskollektivierung und schlechte Versorgungslage

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

speiste eine brodelnde Gerüchteküche. Verbreitet wurden sie in den Dorfkneipen des Kreises wo sich, so der VP-Bericht, in die Bauern „mehr als üblich aufhielten und Alkohol tranken.“