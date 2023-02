Nach einem Bericht der „Welt“ gibt es Beschwerden von Mitarbeitern über den „Narzissmus“ von US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58). So erwarte sie, dass sich Mitarbeiter erheben, wenn sie einen Raum im Weißen Haus betritt. Harris sei nach „einer inhaltsleeren und auf Identitätspolitik getrimmten Präsidentschaftskampagne“, bei der sie Joe Biden unterlag, nur auf Druck der linksliberalen Medien mit der Vizepräsidentschaft belohnt worden, so die „Welt“. In der Kritik steht die Demokratin auch bei der Bekämpfung der illegalen Migration in die USA, die Rekordwerte erreicht. US-Präsident Biden hatte sie beauftragt, das Problem in den Griff zu bekommen. (uk)