Von 2014 bis 2020 war Rolf Nikel deutscher Botschafter in Warschau. Im Buch „Feinde, Fremde, Freunde“ (Langen Müller Verlag München) macht er deutlich, wie die PiS-Regierung die Nachbarschaft vergiftet.

Magdeburg - Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski malte 2015 das Feindbild einer Welt „aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energien setzen und gegen jede Form von Religion kämpfen“ an die Wand. Das ging an die Adresse der Deutschen. Die Nachbarn sind für die polnische Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit (PiS)“ die Wurzel allen Übels in Europa. Parteichef Jaroslaw Kaczynski lässt sich von seiner Abscheu gegen alles Deutsche von niemandem übertreffen.