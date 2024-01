Was Deutschland NICHT will

Weit mehr als hunderttausend Menschen gingen, wie hier in Cottbus, gegen rechts auf die Straße.

Beinahe in jeder in den vergangenen Monaten veröffentlichten Wahl-Umfrage hatte die AfD ein weiteres Mal an Stimmen zugelegt.

Die Wähler haben einfach die Nase voll vom nicht enden wollenden Ampel-Chaos. Das führte zuletzt zu beängstigenden Zuwächsen für Rechtsaußen. Eine träge, schweigende Mehrheit setzte dem lange nichts entgegen.

Spätestens seit den Enthüllungen der Rechercheplattform „Correctiv“ erkennen sehr viele Menschen in Deutschland, dass man das Feld keinesfalls AfD und Co. überlassen darf. Diese Menschen gehen jetzt zu Hunderttausenden gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Endlich ein klares Signal der Wähler, was sie mehrheitlich NICHT wollen.

Ob es der Ampel noch gelingt, verspieltes Vertrauen zurückzugewinnen, ist fraglich. Die aktuellen Proteste sind jedoch nicht weniger als der klare Auftrag an die demokratischen Kräfte, eine stabile Konstellation für Deutschlands Zukunft auszuloten.