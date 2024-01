Wehrpflichtige Männer der Bundeswehr leisten am 30. Mai 1986 in Lippstadt ihren Fahneneid.

Berlin/dpa/vs. - Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, hat gefordert, im neuen Jahr eine sachliche Debatte über die Modelle für einen allgemeinen Dienst in Bundeswehr und Zivilorganisationen zu führen. „Ich werbe für eine Entkrampfung der Debatte. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn jetzt eine Diskussion über konkrete Konzepte Fahrt aufnimmt“, sagte die SPD-Politikerin in Berlin.

Das heiße noch nicht, dass es umgehend eine Wehrpflicht oder ein verpflichtendes Jahr für die Gesellschaft geben werde. Klar sei: „Die alte Wehrpflicht möchte niemand zurück. Es geht um ein neues Konzept. Gibt es die Notwendigkeit, die Bundeswehr aufzustocken mit mehr Personal? Das würde ich angesichts der Lage bejahen.“ Aktuell gebe es 181.000 Soldatinnen und Soldaten. Das Ziel von 203.000 Soldaten bis zum Jahr 2030 sei nicht zu erreichen, wenn bei der Personalgewinnung alles so bleibe.

Die Wehrpflicht war im Juli 2011 nach 55 Jahren unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgesetzt worden. Das kam in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich, da auch alle Strukturen für die Musterung und Ausbildung einer größeren Zahl von Soldaten abgeschafft wurden.

Grüne lehnen Wehrpflicht ab

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hält nichts von einer Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. „Ich glaube nicht, dass die Wehrpflicht gebraucht wird“, sagte er der dpa in Berlin. „Ich würde jetzt nichts ausschließen, weil es nie was bringt. Die Zeiten sind dafür zu fluide“, sagte er auf eine entsprechende Nachfrage: „Aber ich sehe das überhaupt nicht.“ Die Grünen seien der Meinung, dass die Wehrpflicht zu mehr Kosten führe und die Wehrfähigkeit nicht zwingend steigere.

FDP-Vize ist aufgeschlossen

Zuvor hatte der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht ausgeschlossen. „Ich war schon früher gegen die Aussetzung der Wehrpflicht“, sagte Kubicki dem Portal „Welt online“: „Weil ich gesagt habe, damit bleibt die Bundeswehr eine Bevölkerungsarmee – und damit ist es schwerer, ein bisschen mitspielen zu wollen auf allen Schlachtfeldern in der Welt.“ Kubicki sagte weiter, Deutschland sei „mental und auch faktisch momentan weder verteidigungsbereit noch verteidigungsfähig“.

In der Debatte um Bewerbermangel bei der Bundeswehr hatte die Union zuvor bei Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger geworben. „Sollte der Minister sich dem Konzept eines Gesellschaftsjahres anschließen, dann kann er sich auf die CDU verlassen“, sagte die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler der „Funke-Mediengruppe“.

Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht greife hingegen zu kurz. Pistorius habe dafür „weder die 15 Milliarden Euro, die dafür mindestens nötig wären, noch das Personal in der Bundeswehr, noch die Unterstützung seiner eigenen Partei“, sagte Güler. Die Union plädiert für „ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger eines Jahrgangs“, wie Güler sagte. Dieses solle „unabhängig von Geschlecht oder Herkunft“ sein. „Hier kann der Dienst in der Bundeswehr eine der Optionen sein.“

Die SPD tue sich nach wie vor schwer damit, „die Bundeswehr zu stärken“. Pistorius hatte gesagt, dass er angesichts des Personalmangels bei der Bundeswehr Modelle einer Dienstpflicht prüfe. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht lehnen aber SPD-Co-Chefin Saskia Esken und Fraktionschef Rolf Mützenich ab. Meinung