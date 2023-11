Bei den Grünen könnte sich eine Wende in der Asylpolitik anbahnen. Bislang stand die Partei für offene Grenzen, ein härterer Kurs in der Frage der illegalen Migration wurde abgewehrt. Nun aber schlagen Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann andere Töne an: „Wenn die Kapazitäten – wie jetzt – an ihre Grenzen stoßen, müssen auch die Zahlen sinken“, schrieben sie in einem Gastbeitrag für die Berliner Zeitung „Tagesspiegel“.

„Das Asylrecht ist eine wichtige zivilisatorische Errungenschaft. Diese müssen und werden wir erhalten“, heißt es in dem Beitrag und schränken gleichzeitig ein, dass die Integration nicht mehr funktioniere, weil Sozialarbeiter und Betreuungspersonal fehle. Auch die Behörden seien in der Migrationsverwaltung überlastet. Die Kräfte der ehrenamtlichen Helfer würden schwinden.

„Die Bereitschaft, weitere Geflüchtete aufzunehmen, nimmt so immer mehr ab – bis weit in die Mitte der Gesellschaft“, so die beiden Spitzen-Politiker der Grünen: „Diese Belastungssituation erkennen wir an.“ (uk)