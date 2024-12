Immer wieder wird die israelische Armee für ihr Vorgehen in Gaza kritisiert – so auch nach einem Einsatz in einer Klinik. Doch das abgeriegelte Gebiet gleicht einer Blackbox.

WHO prangert Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza an

Gaza - Die israelische Armee geht im Norden des Gazastreifens weiter intensiv gegen die islamistische Hamas vor. Sie teilte mit, in der Nacht einen Einsatz in Beit Hanun gestartet zu haben. Nach dem Einsatz in einem Krankenhaus im nahe gelegenen Beit Lahia am Freitag warf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Armee vor, das Gesundheitssystem in dem abgeriegelten Küstengebiet systematisch zu zerlegen. Das sei ein Todesurteil für Zehntausende Palästinenser, schrieb die UN-Organisation auf X.

Medizinische Kreise im Gazastreifen berichteten am Morgen zudem von neun Toten nach einem israelischen Angriff, der ein Haus im Flüchtlingsviertel Al-Maghasi im zentralen Abschnitt des Küstengebiets getroffen haben soll.

Seit Beginn des Kriegs infolge des Massakers der Hamas in Israel mit 1.200 Toten am 7. Oktober 2023 sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mehr als 45.430 Menschen getötet worden, wobei die Zahl nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheidet. Hilfsorganisationen beklagen das immense Leid der Zivilbevölkerung.

Angaben aus dem Kampfgebiet nur schwer überprüfbar

Die Angaben aus dem Kampfgebiet lassen sich generell unabhängig kaum überprüfen. Israel begründete den Einsatz in dem Krankenhaus damit, dass Terroristen der Hamas sich in der Klinik versteckten und sie für militärische Zwecke missbrauchten.

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde teilte mit, der Direktor Hussam Abu Safeia und Dutzende Mitarbeiter seien festgenommen und für Verhöre in eine Einrichtung gebracht worden. Dafür gab es keine Bestätigung von israelischer Seite. Einige Mitarbeiter sollen mittlerweile wieder freigelassen worden sein.

Die WHO beklagte auf X, das Kamal-Adwan-Krankenhaus sei bei dem Einsatz außer Betrieb gesetzt worden – als letzte größere Gesundheitseinrichtung im Norden des Küstengebiets.

Israels Armee hatte betont, sie schone Zivilisten, Patienten und Mitarbeiter der Klinik und handle im Einklang mit dem Völkerrecht. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, es habe mehrere Verletzte bei dem Einsatz gegeben.

Unicef: Rekordzahl an Kindern lebt in Konfliktgebieten

In den Kampfgebieten ist die Lage für die Zivilisten ohnehin seit Monaten verzweifelt. Auf das Leid der Kinder in Gaza geht auch ein neuer Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef ein, wonach weltweit mehr Kinder als jemals zuvor in Konfliktgebieten leben oder gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben worden sind.

Demnach leben gut 473 Millionen Kinder in Konfliktgebieten – also mehr als jedes sechste Kind weltweit. In Gaza seien Tausende Kinder getötet und verletzt worden. Zudem hätten die Kinder dort mehr als ein Jahr lang keine Schule besucht.

Chancen auf Feuerpause gering

Während die brüchige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon seit nunmehr einem Monat weitgehend hält, erscheinen die Chancen auf eine baldige Feuerpause im Gaza-Krieg gering.

Sollten die Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung der noch rund 100 Geiseln im Gazastreifen nicht bis zum Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar Früchte tragen, würden sich die Gaza-Gespräche durch den Regierungswechsel in den USA wahrscheinlich um mehrere Monate verschieben, zitierte die US-Nachrichtenseite „Axios“ daran beteiligte Beamte der USA und Israels. Das könne das Leben weiterer israelischer Geiseln kosten.

Was plant Trump?

Trump hatte der Hamas gedroht: Sollten die Geiseln nicht vor seinem Amtsantritt freikommen, werde für jene, die für die Gräueltaten in Nahost verantwortlich seien, die „Hölle los sein“. Was genau er damit meint, ließ Trump offen.

Manche israelische Beamten seien der Ansicht, dass Trump im Falle eines Scheiterns eines Abkommens mit der Hamas israelische Maßnahmen unterstützen könnte, die von der bisherigen US-Regierung von Präsident Joe Biden abgelehnt wurden, berichtete die Nachrichtenseite. Zum Beispiel die Einschränkung der humanitären Hilfe für die Palästinenser in Gaza.

Neue Luftangriffe im Jemen – Raketenalarm in Israel

Israels Luftabwehr fing in der Nacht laut Militärangaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete vor der eigenen Landesgrenze ab. Kurz zuvor waren militärische Einrichtungen der proiranischen Huthi-Miliz im Jemen wieder Ziel von Luftangriffen.

Der TV-Sender Al-Masirah, der als Sprachrohr der Miliz gilt, sprach von Angriffen der USA und Großbritanniens. Eine Bestätigung dafür gab es nicht. Aus israelischen Militärkreisen hieß es, die eigene Luftwaffe sei nicht beteiligt gewesen.

Israels Militär hatte erst am Donnerstagabend nach wiederholten Angriffen der Huthi deren Infrastruktur im Jemen attackiert. Auch der internationale Flughafen Sanaa wurde getroffen. Bei den Luftangriffen wurden nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 40 verletzt.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz greift Israel nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen an. Auch ihre Angriffe auf Schiffe mit Verbindung zu Israel und seinen Verbündeten sind Teil ihres Kampfes. In der Nacht heulten in Dutzenden israelischer Städten, darunter auch im Raum Jerusalem sowie am Toten Meer, wieder die Warnsirenen.