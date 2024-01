Noch ist nicht klar, was die bundesweit massive Polizeipräsenz inklusive Maschinenpistolen und Wasserwerfer in der Silvesternacht den Steuerzahler in Summe kosten wird. Klar ist jedoch, dass das Geld gut angelegt war. Selbst an den Brennpunkten in Berlin gab es kaum größere Ausschreitungen. Di e Fälle von Gewalt gegen Unbeteiligte, gegen Polizei oder Rettungskräfte waren im Vergleich zu Silvester 2022 überschau- und beherrschbar. Und wenn es doch mal brenzlig zu werden drohte, haben die Beamten beherzt und effizient weitere Eskalationen unterbunden.

Trotzdem ist es in einer aufgeklärten Gesellschaft unbegreiflich, dass es massiver staatlicher Repression bedarf, um Dummköpfe und Chaoten in Schach zu halten. Warum können diese Leute nicht einfach friedlich böllern? Sich im schlechteren Fall notfalls auch einfach dumpf und sinnlos betrinken? Silvester markiert einen symbolischen Neuanfang – kein Grund für Gewalt.