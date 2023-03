US-Enthüllungsjourna- list Seymour Hersh hat in einem Gespräch auf dem Podcast „Breaking Point“ die in der vergangenen Woche von „New York Times“ sowie von ARD und „Zeit“ publizierte Theorie, eine private pro-ukrainische Kleingruppe sei für die Nord-Stream-Sprengung verantwortlich, als „lächerlich“ zurückgewiesen. Das wird auf mehreren US-Online-Portalen berichtet.

Hersh, der an der Aufdeckung zahlreicher US-Politskandale wie „Watergate“ beteiligt war, kritisierte, dass die gleichen Medien, die jetzt mit „ungenannten Quellen“ arbeiten, ihm dieses Verfahren zuvor selbst vorgeworfen hatten. Die Reporterlegende hatte Anfang Februar einen Artikel veröffentlicht, deren Kern ist, dass Teams der US Navy gemeinsam mit norwegischen Soldaten die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee gesprengt haben. Sein Bericht, der sich auch auf eine ungenannte US-Geheimdienstquelle stützte, war angezweifelt worden, weil er seinen Informanten – aus Sicherheitsgründen, wie Hersh betonte – nicht nannte.

Hersh kritisierte in dem Podcast-Gespräch auch US-Präsident Joe Biden und dessen Umfeld: „Ich weiß nicht, was in diesem Weißen Haus vor sich geht. Aber es ist sehr beängstigend und sehr dumm.“ Für Außenminister Antony Blinken, Sicherheitsberater Jake Sullivan und Außenamtsstaatssekretärin Victoria Nuland sei der Ukraine-Krieg einfach eine Nummer zu groß. Hersh fragte weiter: „Wollen sie die Nato wirklich in einen Krieg hineinziehen?“ Es stehe außer Frage, dass „wir die Zahl der amerikanischen Truppen in Polen heimlich erhöht und viel mehr Waffen in diesem Gebiet stationiert haben ... Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das Ziel ist ...“

„Die Geschichte ist ein weiteres Beispiel für Idiotie“

Zu den neuen Berichten über die pro-ukrainischen Pipeline-Sprenger fasste Hersh zusammen: „Die Geschichte, die sie ... veröffentlicht haben, ist nur ein weiteres Beispiel für Idiotie.“

Dass die inzwischen identifizierte Yacht „Andromeda“, die die sechsköpfige Gruppe genutzt haben soll, um die Pipelinesprengung durchzuführen, für eine solche Operation geeignet gewesen sein soll, wird stark bezweifelt. Auf „Bild online“ wurde das 15 Meter lange Segelboot mit 75-PS-Hilfsmotor, das nur eine geringe Nutzlast und kaum Transportkapazitäten aufweist, als „Nussschale“ bezeichnet.

Laut „Zeit“ wurde das Boot „in einem ungereinigten Zustand an den Eigentümer zurückgegeben“, was „Ermittlern“ erlaubte, „Spuren von Sprengstoff auf dem Tisch in der Kabine“ zu entdecken. Dieses Detail führte zu Spott in mehreren Online-Berichten: Falls das „schlanke, pro-ukrainische Superteam“ noch einen Anschlag plane, sollten sie das nächste Mal auch noch eine Putzfrau engagieren, um die Spuren beseitigen zu lassen.

Hersh kündigte unterdessen einen erweiterten Bericht zur Nord-Stream-Sprengung an.