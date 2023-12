Will sich wieder Ostdeutschen zuwenden

Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch (65) bedauert das Ende der Linken-Fraktion im Bundestag. Er sei auch persönlich enttäuscht. „Wut ist in der Politik immer ein schlechter Ratgeber. Ich bin natürlich enttäuscht, persönlich enttäuscht ... Ich habe aber die Eigenschaft, zu kämpfen. Und wer neun Mal hinfällt, muss zehn Mal wieder aufstehen. Eine andere Alternative gibt es nicht“, sagte der bisherige Fraktionsvorsitzende im RBB24- Inforadio.

Er „lege großen Wert darauf, dass wir in besonderer Weise wieder die Interessen Ostdeutscher wahrnehmen werden, das war immer ein Markenkern der Linken, das haben wir ein Stück weit vernachlässigt“, sagte Bartsch beim Fernsehsender Phoenix weiter. Es sei ein „Unding“, dass Menschen in Ostdeutschland immer noch im Schnitt 13.000 Euro weniger verdienten als Beschäftigte im Westen Deutschlands und in vielen wichtigen öffentlichen Ämtern kaum repräsentiert seien. (UK)