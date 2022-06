Das Denkmal in Prag für die tschechischen Soldaten, die am 27. Mai 1942 das Attentat auf den Reichsprotektor Reinhard Heydrich verübten, an dessen Folgen später im Krankenhaus verstarb. Uwe Kreißig

Mit zahlreichen Veranstaltungen ist gestern in Prag an das Attentat auf den hochrangigen SS-Führer Reinhard Heydrich vor 80 Jahren erinnert worden. Der Jahrestag des Attentats wurde in Tschechien erstmals als staatlicher Gedenktag des Widerstands gegen die NS-Besatzung begangen. Diese „ungeheuer mutige Tat“ sei in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs einzigartig gewesen, betonte Regierungschef Petr Fiala.

Hunderte Zuschauer beobachteten eine Nachstellung der historischen Ereignisse. Schauspieler übernahmen die Rollen der Widerstandskämpfer Jozef Gabcik und Jan Kubis, die dem Dienstwagen Heydrichs am 27. Mai 1942 in einer Kurve auflauerten. Schwer verletzt durch eine Handgranate starb der Mitorganisator des Holocausts und sogenannte „stellvertretende Reichsprotektor von Böhmen und Mähren“ wenige Tage später im Krankenhaus.

Für den Abend war die Eröffnung einer neuen Ausstellung zu dem Attentat im Nationalmuseum geplant. Ihr Titel „Wir geben niemals auf“ soll an die letzten Worte der Widerstandskämpfer erinnern, die – auch durch eine sehr hohe Belohnung – von Tschechen verraten wurden.

Während Kubis im Feuergefecht mit SS-Einheiten starb, beging Gabcik mit weiteren Beteiligten angesichts der aussichtslosen Situation Selbstmord.

Die „Operation Anthropoid“ war über längere Zeit in Großbritannien vorbereitet worden. Die tschechischen Soldaten wurden schließlich mit einem britischen Flugzeug in ihre Heimat geflogen und sprangen dort mit Fallschirmen ab. Die tragische wie heroische Geschichte wurde in einer qualitativ hoch angelegten, internationalen Produktion 2016 mit Cillian Murphy („Batman“) in der Hauptrolle an Originalschauplätzen verfilmt.

Es war das einzige erfolgreiche Attentat auf ein Mitglied der höchsten NS-Führungsebene. Durch die „Operation Anthropoid“ wurde letztlich Europa gezeigt, dass auch die wichtigsten Handlanger eines Diktators sich niemals in Sicherheit wiegen können.