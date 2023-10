Der frühere SPD-Chef und Ex-Vize-Kanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat in der Migrationspolitik Selbstkritik geübt. „Wir haben leider nicht nur in der Frage versagt, die Zuwanderung nach Deutschland zu steuern und zu begrenzen, sondern auch in der Integration derjenigen, die zu uns gekommen sind“, sagte er der katholischen Zeitung „Tagespost“ in einem Interview. Gabriel war in den beiden Großen Koalitionen unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU), als die Asyl- und Migrationspolitik des Land zunehmend nicht mehr gesteuert wurde, Regierungsmitglied.

Dabei sei „doch klar“ gewesen, dass „Flüchtlinge nicht allein durch den Eintritt in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland automatisch zu Verfassungspatrioten werden“. Nun sei eine deutlich stärkere Begrenzung der Migration ebenso geboten wie mehr Investition in Integration.

Zuvor hatte Gabriel im „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ die „demokratischen Parteien“ aufgerufen, sich gemeinsam für eine Wende in der Migrationspolitik einzusetzen. Auf die Frage, was konkret passieren solle, wenn künftig Hunderte Flüchtlinge aus Afrika in einem Boot vor Lampedusa oder den griechischen Inseln auftauchten, sagte er: „Wir müssen diese Leute dann allesamt in das Land zurückbringen, wo ihr Schiff gestartet ist.“

„Wenn wir den offenen oder versteckten Antisemitismus unter arabischstämmigen oder muslimischen Bürgern in Deutschland bekämpfen wollen ..., dann müssen wir zuerst versuchen zu verstehen, warum sie so völlig anders über den Nahost-Konflikt denken wie wir“, sagte Gabriel weiter.

Die Fähigkeit, „sich in die Schuhe des Anderen zu stellen“, hätte Staatsmänner wie Gustav Stresemann oder Willy Brandt ausgezeichnet. Gegenwärtig habe man dies verlernt. „Wir gehen nur noch Normen einfordernd durch die Welt. Wir wollen jedem vorschreiben, wie er zu denken hat und was er tun soll.“ Das, meint Gabriel, funktioniere so nicht.

„Noch mal zu Brandt: Der wollte wissen, warum die Polen und die Russen so denken, wie sie denken, und was sie wollen. Dabei war übrigens immer klar, dass er fest im westlichen Verteidigungsbündnis verankert ist“, so Gabriel: „Das wusste auch die andere Seite, sonst hätten die Sowjets mit ihm Pingpong gespielt. Kurz: Man braucht eine klare Position und gleichzeitig muss die Bereitschaft da sein, verstehen zu wollen.“uk