Der Gesandte von US-Präsident Trump, Steve Witkoff, trifft sich zum sechsten Mal mit Kremlchef Putin. Doch vor den offiziellen Gesprächen ist Zeit für ein kurzes Touristenprogramm.

Moskau - Vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff sich das Zentrum Moskaus zeigen lassen. Der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew führte Witkoff und den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, über den Roten Platz, wie ein Video der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zeigte. Auf einer anderen Aufnahme war zu sehen, dass die drei Männer ein feines Restaurant in Blickweite des Bolschoi Theaters besuchten.

Witkoff und Kushner sollen im Kreml den derzeitigen Friedensplan der USA für ein Ende des Ukraine-Krieges vorstellen. Der Ende November publik gewordene US-Plan hat in den vergangenen Tagen verschiedene Änderungen durchlaufen, weil für die Ukraine wie für die europäischen Staaten viele anfängliche Vorschläge nicht annehmbar waren. Für Witkoff ist es bereits das sechste Treffen mit Putin in diesem Jahr.