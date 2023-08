Soldaten der ukrainischen Armee feuern Raketen auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut.

Kiew - Von Uwe Kreißig

Bereits zuvor waren Zweifel am Erfolg der Offensive der ukrainischen Truppen im Kampf gegen die russischen Besatzer laut geworden. So ist bislang völlig unklar, ob es überhaupt nennenswerte Geländegewinne der Ukrainer gegeben hat – und das trotz des massiven Einsatzes westlicher Waffentechnik. Auch der Einsatz von „Abstandswaffen“ wie dem Flugkörper „Storm Shadow“, den Großbritannien in ungenannter Zahl an die ukrainische Luftwaffe geliefert hat, brachte nichts.

So habe der demokratische US-Kongressabgeordnete Mike Quigley von „ernüchternden“ Briefings im Geheimdienstausschuss gesprochen, berichtete der „Tagesspiegel“ weiter.

Dagegen stehen aufgebauschte Erfolge wie ein Treffer an dem über 50 Jahre alten russischen Landungsschiff „Olenegorski Gornjak“, der militärisch bedeutungslos ist.

Ein hochrangiger, ungenannter westlicher Diplomat habe ebenso ein verhaltenes Zwischenfazit der Gegenoffensive der Ukrainer gezogen. „Dass sie wirklich Fortschritte machen, die das Gleichgewicht dieses Konflikts verändern würden, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich“, zitiert CNN die Quelle. Den CNN-Quellen zufolge verenge sich auch das Zeitfenster für die ukrainischen Truppen, da sich das Wetter und die Kampfbedingungen mit Blick auf den nahenden Herbst verschlechtern dürften.

Ein westlicher Diplomat frage in dem Bericht: „Wenn die Ukrainer in den vergangenen Wochen nicht in der Lage waren, weitere Durchbrüche zu erzielen, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie plötzlich mit dezimierten Kräften einen Durchbruch erzielen werden?“

In den USA kippt unterdessen die Stimmung. Mehr als die Hälfte der befragten US-Amerikaner (51 Prozent) gab in einer CNN-Umfrage an, die USA hätten bereits genug für die Ukraine getan. Rund 55 Prozent seien überzeugt, dass der US-Kongress keine zusätzlichen Mittel für die Ukraine bewilligen sollte, berichtete zuvor das Portal „Telepolis“.

Allerdings gebe es im US-Kongress noch Anzeichen für Entschlossenheit, einen Erfolg Putins in der Ukraine unbedingt zu verhindern, „damit nicht auch China auf dumme Gedanken kommt“.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will unterdessen alte Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 auf Vordermann bringen und im Auftrag der Bundesregierung an die Ukraine übergeben. Man werde etwa 30 Fahrzeuge liefern, sagte ein Firmensprecher gestern. Allerdings gilt die Kampfkraft auch von modernisierten Leopard-1-Panzern als begrenzt.