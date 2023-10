Desinformation in KGB-Manier

Kommentar zu Putins Reaktion auf islamistische Übergriffe in Dagestan

Ein islamistischer Mob stürmt den Flughafen Machatschkala in Dagestan

Ein aufgeheizter islamistischer Mob in Pogrom-Stimmung stürmt einen Flughafen im nordkaukasischen Dagestan, um Israelis aus einem dort gelandeten Flieger zu zerren. Zwar verhindern die russischen Behörden einen blutigen Ausgang. Dennoch ist sich Kreml-Diktator Wladimir Putin nicht zu schade, die geplanten brutalen antijüdischen Übergriffe westlichen Geheimdiensten und der Ukraine anzulasten.

Plumper geht Propaganda kaum: Putin will so bei den längst kriegsmüden Russen das Feindbild Ukraine/USA/globaler Westen aufs Neue befeuern. Gleichzeitig will der Despot aus Moskau von seinem eigenen Versagen ablenken. Niemand soll merken, dass er viele der Teilrepubliken im russischen Riesen-Reich einfach nicht im Griff hat.

Was er jedoch nach wie vor meisterlich beherrscht: Das Handwerk der Desinformation. Alte KGB-Schule, in puncto Zynismus uns Menschenverachtung ist hier kaum noch Steigerung möglich.