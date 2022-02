Schwangere Frau stürzt in 100 Meter tiefen Brunnen und verunglückt tödlich

In Somalia ist eine schwangere Frau in einen 100 Meter tiefen Brunnen gestürzt und tödlich verunglückt.

Mogadischu/dpa - Die 35-Jährige war nach Polizeiangaben beim Sammeln von Feuerholz in einem Außenbezirk der Hauptstadt Mogadischu in die Tiefe gestürzt. Stundenlang versuchten Rettungskräfte, auf den Boden des Brunnens zu gelangen und sie zu retten, doch am Mittwochabend sagte der Ehemann der vierfachen Mutter der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist traurig zu verkünden, dass meine Frau nach mehrstündigen Rettungsversuchen tot aufgefunden wurde; es ist eine schwarze Nacht für uns als Familie.»