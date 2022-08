Spritpreise steigen wieder - droht ein neuer Preis-Schock?

Berlin/Halle (Saale)/DUR - Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im März 2022 kletterten die Spritpreise in Deutschland in bis dahin nicht gekannte Sphären. Autofahrer mussten Literpreise bis 2,20 Euro für den Superbenzin und sogar 2,30 Euro für Diesel bezahlen.

Die Bundesregierung erkannte die enorme finanzielle Belastung für die Bürger und beschloss eine vorübergehende, dreimonatige Steuersenkung. Diese läuft jedoch in gut einer Woche - zum 1. September - wieder aus. Eine Verlängerung wird es nicht geben. An den Zapfsäulen droht ein neuer Preis-Schock.

Wie lange gilt der Tankrabatt?

Die Bundesregierung hatte den Tankrabatt, wie auch das 9-Euro-Ticket zum 1. Juni 2022 eingeführt, um Bürger angesichts der hohen Inflation und rasant gestiegener Spritpreise zu entlasten. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wurde damit bis zum 31. August 2022 zum gesenkt.

Was passiert nach dem Tankrabatt?

Am 31. August ist Schluss mit dem Tank-Rabatt. Dann muss an Tankstellen wieder der volle Preis für Benzin und Diesel bezahlt werden. Erste Vorboten sind bereits zu spüren. Nach dem über Wochen Spritpreise gesunken oder zumindest stabil waren, ist bereits ein leichter Anstieg der Spritpreise zu verzeichnen.

Superbenzin der Sorte E10 kostete am Donnerstag 1,734 Euro pro Liter, das sind 2,6 Cent mehr als in der Vorwoche. Beim Diesel ging der Literpreis sogar um 6,3 Cent nach oben, er nähert sich mit jetzt 1,988 Euro wieder der 2-Euro-Marke. Grund für den Anstieg sei vermutlich eine höhere Nachfrage mit Blick auf einen drohenden Preissprung in der kommenden Woche, so der ADAC.

Wie teuer wird Sprit nach Tankrabatt?

Mit dem Ende der Maßnahme können die Spritpreise rechnerisch um rund 35 Cent für Benzin und etwa 17 Cent für Diesel steigen. Allerdings rechnet der zunächst nicht mit einem sprunghaften Anstieg. Tankstellenbetreiber hätten durch den Rabatt günstiger einkaufen können und noch volle Lager.

Wie teuer ist der Sprit heute?

Der Benzinpreis in Deutschland beträgt aktuell im Schnitt 1,82 Euro pro Liter Super (Berechnung am 25.08.2022, 14 Uhr). Die Preise können jedoch von Region zu Region stark variieren. So zahlt man in Karlsruhe gegenwärtig nur 1,70 Euro, in Trier muss hingegen rund 1,98 Euro gezahlt werden. Die Daten stammen vom Portal benzinpreis-aktuell.de, wo die durchschnittlichen Benzinpreise stündlich zur vollen Stunde berechnet werden.

Zurzeit gibt es je nach Anbieter und Region größere Preisunterschiede als sonst, so der ADAC. Hinzu komme ein großes Nord-Süd-Gefälle, das unter anderem durch die hohen Transportkosten aufgrund des Niedrigwassers im Rhein begündet wird. Menschen im Süden zahlen im Schnitt mehr für Sprit als im Norden. Außerdem schwanken die Preise im Tagesverlauf teils erheblich: Am frühen Morgens ist Sprit meist am teuersten. Am günstigsten tankt man in der Regel zwischen 20.00 und 22.00 Uhr.

Ende des Tankrabatts - was bedeutet das ?

Mit dem Ende der Tankrabatt-Maßnahme können die Preise noch weiter steigen. Viele Autofahrer werden wahrscheinlich bis zum 1. September ihre Tanks auffüllen. Der Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen Uniti warnt vor mögllichen Wartezeiten an Tankstellen. Bei einer extrem hohen Nachfrage seien kurzzeitig und regional begrenzt auch Kraftstoff-Engpässe möglich.

Wieviel kostet Benzin im Ausland?

Während Deutschland den Tankrabatt abschafft, wird er in anderen Ländern verlängert - oder gar erhöht. Frankreich etwa hebt den Preisabschlag pro Liter vom 1. September noch einmal von 18 auf 30 Cent an.

Land Super (E5) Euro/Liter Diesel Euro/Liter Polen 1,46 1,52 Österreich 1,76 1,77 Tschechien 1,67 1,74 Dänemark 2,12 1,97 Niederlande 2,06 1,94 Stand: 15.08.2022

In Italien läuft die Bezuschussung der Spritpreise um rund 30 Cent pro Liter noch bis zum 20. September, also bis vier Tage vor der vorgezogenen Parlamentswahl.