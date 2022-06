Ukraine Update aus Kiew: "Jede Minute Explosionen" - das berichten Augenzeugen aus der Ukraine

In der Ukraine herrscht Krieg. Für Veleslav Voron, der Verwandte in Magdeburg hat und in Kiew wohnt, wird es langsam brenzlig. Er hat sich entschieden, mit seiner Frau und den beiden Kindern in der Stadt zu bleiben.