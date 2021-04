Wie ein Angestellter im öffentlichem Dienst 15 Jahre lang Lohn bekommen hat, ohne dafür zu arbeiten

Von 2005 an soll in Italien ein Angestellter nicht mehr gearbeitet haben. Trotzdem hat er mehr als eine halbe Millionen Euro dafür kassiert. Grund dafür ist wohl: Er ist in Vergessenheit geraten.

Ganze 15 Jahre lang soll ein Angestellter in Italen für Nicht-Arbeit Lohn bekommen haben.

Catanzano/Italien. Wir schreiben das Jahr 2005. Tokio Hotel läuft in den Charts und eine gewisse Angela Merkel wird zur Kanzlerin ernannt. Im gleichen Jahr droht ein Angestellter in Italien seiner Vorgesetzten, dass er nicht mehr zur Arbeit kommen werde, aber weiterhin Geld will.

15 Jahre später und nach rund 538.000 Euro Gehaltszahlungen taucht der Fall in den Medien auf. "Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten auf Betrug, Amtsmissbrauch und Erpressung. Denn offenbar war das (Nicht-)Arbeitsverhalten des Mannes zumindest vor dem Jahr 2005 durchaus aufgefallen. Allerdings soll dieser seine Vorgesetze durch Drohungen davon abgehalten haben, weiter gegen ihn vorzugehen", schreibt der Spiegel.

Angestellt im Krankenhaus

Als seine Vorgesetzte dann in Rente ging, sei der Fall in Vergessenheit geraten. Besondes pikant: Der Mann "arbeitete" im öffentlichen Dienst, nämlich im Pugliese-Ciaccio-Krankenhaus in der kalabrischen Stadt Catanzano.

Immer wieder kommt es im öffentlichem Dienst in Italien zu ähnlichen Fällen. "Für Aufsehen sorgte dabei unter anderem das Rathaus des Touristenorts Sanremo an der Riviera. Dort überführten versteckte Kameras insgesamt 35 Angestellte, die das Zeiterfassungssystem ausgehebelt hatten. Teilweise ließen sie ihre Ehefrauen die Zeiterfassung aktivieren. Andere Angestellte checkten zwar persönlich ein, gingen danach aber einkaufen oder Kanu fahren", heißt es weiter im Spiegel.