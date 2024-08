München - Millionen Autofahrer finden das super: Der Kraftstoff E10 kostet an deutschen Tankstellen im Durchschnitt weniger als 1,69 Euro und ist damit so günstig wie zuletzt an Weihnachten vor zwei Jahren. Wie der ADAC mitteilt, ist Diesel mit durchschnittlich 1,56 Euro je Liter so günstig wie seit Juni 2023 nicht mehr.

Ein Grund für den Rückgang der Spritpreise ist die seit Monaten moderate Entwicklung der Ölpreise, erklärt der ADAC. Weltweit sei die Nachfrage gering, vor allem in wichtigen Märkten wie China. Zugleich sei die Ölproduktion in den OPEC-Staaten stabil. Hinzu kommt, dass der Dollar gegenüber dem Euro relativ schwach ist.

Preisentwicklung völlig offen

Ob die Preise weiter sinken oder bald wieder steigen werden, ist völlig offen. Das hängt von der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft, geopolitischen Spannungen und den Produktionsstrategien der großen ölexportierenden Länder ab.

Der ADAC empfiehlt, abends zwischen 19 und 20 Uhr oder zwischen 21 und 22 Uhr zu tanken. Morgens um 7 Uhr kostet der Liter gut sechs Cent mehr.