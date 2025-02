München - Der Versicherer Allianz hat 2024 im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie zuvor. Der operative Gewinn stieg um knapp neun Prozent auf gut 16 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Damit übertraf er seine ursprüngliche Zielspanne ebenso wie die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das neue Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte ein operatives Ergebnis zwischen 15 und 17 Milliarden Euro vor.

Für 2024 sollen die Anteilseigner je Aktie eine Dividende von 15,40 Euro erhalten - eine Steigerung um 11,6 Prozent. Hinzu kommt ein Aktienrückkauf über bis zu 2 Milliarden Euro.

Im abgelaufenen Jahr profitierte die Allianz vor allem von ihrer größten Sparte, dem Schaden- und Unfallgeschäft. Der Bereich steigerte seinen operativen Gewinn um rund eine Milliarde auf 7,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Allianz-Aktionäre konzernweit ein Gewinn von gut 9,9 Milliarden Euro und damit 16 Prozent mehr als im Vorjahr.