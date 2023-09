Aufatmen in der deutschen Automobilindustrie: Der europäische Absatzmarkt erholt sich. Zulassungen von E-Autos steigen deutlich an.

Autoabsatz in EU erholt sich von Engpässen

Bereit zur Auslieferung: E-Autos von VW in Zwickau.

Brüssel - Der Autoabsatz in der EU erholt sich deutlich von den Zulieferengpässen. Im August wurden 787.626 Pkw neuzugelassen und damit 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea mitteilte.

In den ersten acht Monaten des Jahres wurden knapp 7,1 Millionen Autos verkauft. Das sind knapp 2 Millionen weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Knappheit an Elektronikchips und anderen Bauteilen hatte die Autoproduktion 2022 gebremst.

Deutlich mehr E-Autos

Die Zulassungen rein batterieelektrischer Pkw legten im August erneut deutlich zu. Mit 165.165 Wagen wurden mehr als doppelt so viele neuzugelassen wie ein Jahr zuvor. Zudem überschritt ihr Marktanteil erstmals die Schwelle von 20 Prozent. Besonders stark steigt der Anteil der Batterieautos in Belgien, aber auch in Deutschland fiel der Anstieg mit 170 Prozent vergleichsweise kräftig aus.