Die Bahn spricht vollmundig vom „größten Angebotsausbau seit 20 Jahren“. Das trifft in der Praxis bestenfalls auf Rennstrecken wie Berlin-München zu. In der schlecht versorgten Provinz sieht das mit den Verbesserungen eher mager aus: Ein paar Intercitys mehr zwischen Magdeburg und Berlin bzw. Hamburg bzw. Rostock. In Stendal hält alle zwei Stunden ein ICE nach Frankfurt/Main. Von Halle kann man künftig direkt nach Rügen, Wien und per Nachtzug nach Paris fahren. Viel mehr kommt nicht dazu.

Nur die Fahrpreise steigen weiter. Gleichzeitig wird die Bahn ziemlich sicher nicht pünktlicher. Was schon an der steigenden Zahl von Baustellen liegt – Stichwort Generalsanierung des Schienennetzes. Worauf man sich hingegen verlassen kann: fehlendes Personal, Ärger mit den Gewerkschaften und daraus resultierende Zugausfälle und Verspätungen. Die Bahn hat ein Strukturproblem. Da hilft auch kein neuer Fahrplan.