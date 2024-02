Erneuter Protest mit Traktoren, diesmal am Frankfurter Flughafen. Reisende müssen sich an diesem Samstag auf Verspätungen einstellen.

Bauern protestieren am Flughafen Frankfurt

Traktoren fahren auf einer Straße am Flughafen Frankfurt vorbei. Wie ein Polizeisprecher sagte, begaben sich die Bauern am Morgen gegen 6 Uhr Richtung Airport. Geplant sei eine Protestfahrt rund um das Gelände.

Frankfurt/Main - Mit ihren Traktoren demonstrieren Landwirte an diesem Samstag am Frankfurter Flughafen. Wie ein Polizeisprecher sagte, begaben sich die Bauern am Morgen gegen 6 Uhr Richtung Airport. Geplant sei eine Protestfahrt rund um das Gelände. Passagiere müssen sich auf Beeinträchtigungen bei der Anreise einstellen, die Polizei erwartet Straßensperrungen bis zum Nachmittag. Der Flughafenbetreiber Fraport bittet darum, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder für die Anreise im Auto mehr Zeit einzuplanen. Angekündigt waren bis zu 2000 Traktoren.

Besonders betroffen sind die Bundesstraßen 43 und 44, der Airportring sowie die Anschlussstelle Zeppelinheim der A5. „Nördlich des Frankfurter Flughafens gegen den Uhrzeigersinn westlich um den Flughafen herum über Mörfelden zur Cargo City Süd und nach einem U-Turn wieder zurück im Uhrzeigersinn. Die Rundfahrt endet Richtung Schwanheim“, erklärte der hessische Bauernverband die geplante Route. Der Protest richtet sich gegen das Auslaufen der Steuererstattungen für Agrardiesel.