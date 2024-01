Magdeburg/Halle/DUR. - Da den Bauern von der Regierung zukünftig die Subventionen gekürzt werden sollen, protestieren diese derzeit auf den Straßen. In ganz Deutschland sind die Landwirte unterwegs, um auf die Missstände der Ampelregierung aufmerksam zu machen.



Ein Landwirt mit dem Pseudonym 'No_Title4520' eröffnete aus diesem Grund eine Online-Diskussion mit dem Titel "Landwirte sind reich". Eigentlich sollte der Titel auf der Plattform 'Reddit' dabei ironisch sein. Doch als die anderen registrierten Nutzer seine Kostenbilanz einsahen, hagelte es massenweise Kritik.

Bauernproteste am Montag in Sachsen-Anhalt. So verlief der 8. Januar 2024. (Kamera: VS/MZ-Redaktionen, Schnitt: Bernd Stiasny)