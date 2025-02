Verbraucherschutz Brüssel eröffnet Untersuchung gegen Online-Marktplatz Shein

Asiatische Online-Shops ziehen mit ihren Schnäppchen zahlreiche Kunden an. Doch was hinter den verlockenden Preisen steckt, wirft Fragen auf – jetzt rückt eine dieser Plattformen in den Fokus.