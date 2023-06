Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Zum Ende eines starken ersten Halbjahres am deutschen Aktienmarkt sind weitere Anleger auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Der Leitindex Dax, der seit Jahresbeginn um beachtliche fast 15 Prozent gestiegen war, legte am Freitag um weitere 1,26 Prozent auf 16.147,90 Punkte zu. Damit fielen auch die Wochen- und Monatsbilanz mit einem Aufschlag von zwei beziehungsweise gut drei Prozent positiv aus. Der MDax der mittelgroßen Titel schloss am Freitag 1,53 Prozent höher bei 27.610,50 Zählern.

Möglicherweise setzten die Investoren vor dem Wochenende darauf, dass es gute Nachrichten aus den USA geben könnte - und lagen damit richtig. Am frühen Nachmittag meldete das Handelsministerium, dass ein Preisindex im Mai weniger stark gestiegen ist, als Ökonomen erwartet hatten. Dieser wird von der US-Notenbank Fed besonders beachtet. Die Aktienkurse setzten daraufhin ihre Aufwärtsbewegung fort.