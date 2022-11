Dax beendet Gewinnserie vor US-Zinsentscheid

Frankfurt/Main - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Anleger am deutschen Markt am Mittwoch vorsichtig agiert. Der Leitindex Dax beendete eine siebentägige Gewinnserie und schloss 0,61 Prozent im Minus bei 13.256,74 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 1,12 Prozent auf 23.751,12 Punkte.

Generelle Schwäche zeigten vor der Zinskulisse Immobilienwerte wie das Dax-Mitglied Vonovia mit einem Rücksetzer um 5,6 Prozent. Hier hieß es, die Aussicht auf weiter steigende Zinsen laste nun wieder auf den zuletzt erholten Branchentiteln, die als besonders anfällig für steigende Kapitalmarktzinsen gelten.

Besonders deutliche Kursgewinne verzeichneten die nach der ersten Pandemie-Euphorie schwer gebeutelten Aktien von Teamviewer. Die Titel des auf Fernwartung spezialisierten Softwareanbieters sprangen nach guten Quartalszahlen um 13,4 Prozent nach oben und sicherten sich damit die MDax-Spitze. Börsianer zeigten sich angetan von der bereinigten operativen Marge und den in Rechnung gestellten Umsätzen.

Der größte Verlierer im MDax waren mit minus 7,3 Prozent die Varta-Papiere, nachdem das Analysehaus Warburg seine bisherige Empfehlung „Kaufen“ in das Gegenteil, „Verkaufen“, geändert hatte. Der Experte Robert-Jan van der Horst äußerte sich skeptischer zur Finanzstärke des Batteriekonzerns, die kurz- bis mittelfristig begrenzt sei.

Internetwerte standen nach einem starken Vortag allgemein unter Druck. Dem schlossen sich trotz guter Quartalszahlen auch die Titel des Onlinehändlers Auto1 mit einem Abschlag von rund sechs Prozent an. Damit waren die Anteilscheine das Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax. Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan lobte zwar die Resultate, sieht damit aber noch nicht viel gewonnen. Es dürfte vielmehr noch ein paar Quartale dauern, bis sich das Vertrauen der Investoren angesichts guter Finanzkennziffern wieder einstelle.

An der Indexspitze gewannen die Papiere von Zeal Network knapp sechs Prozent. Der Lottovermittler hatte ein Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,79 Prozent auf 3622,01 Punkte nach unten. Der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE verzeichneten Verluste in ähnlicher Größenordnung. In New York fiel der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,4 Prozent.

Der Kurs des Euro gab kurz vor dem US-Zinsentscheid nach und notierte zuletzt bei 0,9862 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 0,9908 (Dienstag: 0,9947) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 1,0093 (1,0053) Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,01 Prozent am Vortag auf 2,09 Prozent. Der Rentenindex Rex büßte 0,55 Prozent auf 127,61 Punkte ein. Der Bund-Future verlor 0,05 Prozent auf 138,69 Zähler.