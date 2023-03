Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag im Sog einer schwächelnden Wall Street in die Verlustzone geraten. Der Dax schloss mit einem Minus von 0,39 Prozent bei 15.305,02 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,24 Prozent auf 28.579,27 Zähler. In den USA sackte der Leitindex Dow Jones Industrial zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten.