Dax beendet wechselhaften Handel im Minus

Frankfurt/Main - Nach der starken Vorwoche hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag eine klare Richtung gefehlt. Der Dax schloss nach einem wechselhaften Verlauf 0,60 Prozent tiefer bei 14.326,97 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne verabschiedete sich hingegen 0,24 Prozent fester bei 31.681,67 Punkten.

In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex per saldo einen Gewinn von fast sechs Prozent erzielt, wofür aber fast ausschließlich die starken Handelstage Montag und Mittwoch verantwortlich waren.

Ein Ende des Russland-Krieges gegen die Ukraine ist weiterhin nicht in Sicht. Die ukrainische Führung lehnte am Montag ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol ab, die Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. Spekulationen über einen möglichen Importstopp der EU für Öllieferungen aus Russland ließen die Ölpreise sprunghaft steigen - damit knüpften sie an die Entwicklung der vergangenen Tage an.