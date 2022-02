Dax etwas höher - Anleger bleiben aber nervös

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Nach dem Rückschlag des Dax am Vortag sorgt der US-Internetriese Amazon am Freitag für etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt.

Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen in einem nervösen Börsenumfeld fort. Im frühen Handel gewann der Dax 0,16 Prozent auf 15.393 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Titel rückte um 0,49 Prozent auf 33.836 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann ein halbes Prozent.

Neben Spekulationen über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA sowie womöglich auch bald in der Eurozone bestimmt die Berichtssaison der Unternehmen das Geschehen - und dabei vor allem die großen US-Techkonzerne. So waren starke Zahlen der Google-Mutter Alphabet und ein enttäuschender Geschäftsausblick des Facebook-Mutterkonzerns Meta zuletzt für ein kräftiges Auf und Ab verantwortlich.

Überraschend positive Nachrichten vom weltweit größten Online-Händler Amazon fingen den Dax nach seiner negativen Reaktion auf die geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) nun wieder auf, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.