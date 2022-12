Dax fällt wieder unter 14.000 Punkte

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am verkürzten letzten Handelstag des Jahres zunächst schwächer gezeigt. Nach Gewinnen am Vortag gab der deutsche Leitindex Dax in den ersten Börsenminuten am Freitag um 0,61 Prozent auf 13.985,64 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte sank um 0,38 Prozent auf 25.340,28 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,63 Prozent auf 3825,70 Punkte. Das Handelsvolumen an den Börsen war gering.