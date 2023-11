Frankfurt/Main - Der Dax hat am Ende einer starken Woche noch einmal Fahrt aufgenommen. Der deutsche Leitindex zog bis zum Freitagmittag um 0,95 Prozent auf 15.936,89 Punkte an. „Die verspätete Herbstrally kommt nun richtig in Fahrt“, schrieb Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein Plus von 4,6 Prozent an. Vor allem mildere Inflationsdaten aus den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 1,91 Prozent hinzu auf einen Stand von 26.463,50 Punkten. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,92 Prozent hinauf.

An der Dax-Spitze setzte sich die Erholungsrally der Aktien des angeschlagenen Energietechnikkonzerns Siemens Energy mit einem Plus von 5,6 Prozent fort. Sie profitierten damit weiter von dem jüngsten Durchbruch im Ringen um finanzielle Garantien des Bundes.

Gegen den Trend gaben die Anteilsscheine von Infineon leicht nach. Negative Nachrichten für den Halbleitersektor insgesamt kamen unter anderem aus den USA. Dort soll es einem Medienbericht zufolge Ermittlungen gegen den Chipkonzern Applied Materials wegen der angeblichen Verletzung von Exportbeschränkungen nach China geben.

Im MDax setzten die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero ihre jüngste Rally fort und stiegen um knapp vier Prozent. Unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax zogen die Papiere von Varta um fast fünf Prozent an.