Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 16.242,97 Punkten. Tags zuvor hatte der Dax das drei Wochen alte Rekordhoch zwar um wenige Punkte überboten, die ganz große Kauflust scheint aber vorerst nicht in Sicht angesichts eines Jahresgewinns von bereits 17 Prozent.

Nach der beschlossenen Zinspause in den USA rückt am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) ins Rampenlicht. Die EZB dürfte den Kampf gegen die hohe Inflation ohne Pause fortsetzen: Volkswirte erwarten für die Eurozone überwiegend eine moderate Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 27.335,58 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach unten.