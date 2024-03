Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main (dpa) – - Mit neuen Höchstständen in den USA im Rücken hat sich der Dax am Montag knapp unter seiner Rekordmarke gehalten. Diese hatte der deutsche Leitindex am Freitagmorgen bei 17.816 Zählern erreicht, bevor Inflationsdaten aus der Eurozone Gewinnmitnahmen auslösten.

Nun zeigte sich der Dax mit plus 0,02 Prozent auf 17.738,14 Punkte stabil. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,27 Prozent auf 26.190,64 Zähler, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,11 Prozent auf 4900,43 Punkte vor.

Am Freitag hatten in den USA positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten, die Aussicht auf gute Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz und die Perspektive geldpolitischer Lockerungen die Rekordjagd der dortigen Börsen neu angeheizt. Die wichtigsten Technologieindizes und auch der marktbreite S&P 500 erreichten Höchstmarken.