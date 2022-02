Dax im Minus - Zinsängste beunruhigen Anleger

Frankfurt/Main - Wieder zunehmende Zinsängste haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Freitag die Laune verdorben. Der Dax verlor am Mittag 0,65 Prozent auf 15.389,94 Punkte.

Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex auf Wochensicht aber immer noch ein Gewinn von rund 1,9 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Freitag um 0,57 Prozent auf 33.335,47 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 1,1 Prozent ein. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen hatte bereits am Vortag die US-Börsen erheblich belastet.

Erfreut reagierten die Anleger auf Eckdaten von Mercedes-Benz für das vergangene Jahr. Die Aktien des Autobauers setzten sich mit einem Aufschlag von 4,0 Prozent an die Spitze des Dax. Die Aktien von FMC fielen um 5,1 Prozent. Das Analysehaus Jefferies hatte die Titel des Dialyse-Unternehmens abgestuft. Für die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero gab es auch am Freitag kein Halten auf dem Weg nach unten. Nach einem Kurseinbruch von mehr als 30 Prozent am Vortag fielen sie um weitere 9,5 Prozent. Etliche Analysten senkten am Freitag ihre Kursziele.

Die Papiere des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 fielen auf ein weiteres Rekordtief und notierten zuletzt 6,5 Prozent niedriger. Seit dem Börsengang vor rund einem Jahr haben die Titel bereits drei Viertel ihres Wertes eingebüßt.

Die Aktien von Carl Zeiss Meditec gerieten mit minus 5,0 Prozent unter Verkaufsdruck. Ein Händler nannte die Profitabilität des Herstellers von Medizintechnik im ersten Geschäftsquartal „ein Desaster“. Die Zahlen hätten die Erwartungen klar verfehlt.

Die Aktien von Instone Real Estate reagierten mit plus 4,6 Prozent auf die Nachricht, dass der Immobilienentwickler bis Jahresende eigene Aktien im Umfang von bis zu 5 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen will. Die erworbenen Anteilsscheine sollen primär zur Finanzierung künftiger Wachstumsinvestitionen eingesetzt werden.