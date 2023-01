Dax kaum verändert nach Jahresauftaktrally

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Zum Ende einer weiteren starken Woche bleibt der Dax auf hohem Niveau. Der deutsche Leitindex notierte im frühen Handel am Freitag kaum verändert bei 15.066,41 Punkten. Tags zuvor war das Börsenbarometer erstmals seit Februar 2022 wieder über die runde Marke von 15.000 Zählern geklettert.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitag um 0,80 Prozent auf 28.301,63 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,3 Prozent zu.

Die Grundstimmung an den Finanzmärkten ist weiterhin freundlich. So war es an der Wall Street nach den wie erhofft moderateren Inflationsdaten zuletzt weiter aufwärts gegangen. Diese hatten die Hoffnungen vieler Anleger untermauert, dass die US-Notenbank Fed es bei ihren Leitzinserhöhungen erst einmal etwas ruhiger angehen lassen kann.

In diesem Umfeld machten Anleger europaweit bei den seit Jahresbeginn besonders gut gelaufenen Aktien aus der Automobilbranche Kasse. Am Dax-Ende fielen die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) und die Anteilsscheine von Mercedes-Benz um jeweils mehr als zwei Prozent.

An der Index-Spitze knüpften die Papiere von Bayer an ihre jüngste Rally an und stiegen um rund zwei Prozent. Aktivistische Investoren drängen derzeit bei dem Pharma- und Agrarchemiekonzern auf Veränderungen.

Die Aktien von United Internet waren mit einem Plus von mehr als drei Prozent der Favorit im MDax. Der Internetdienstleister und Telekomkonzern erwägt laut Kreisen den Start des Börsengangs seiner Hosting-Tochter Ionos in der kommenden Woche. Das Unternehmen habe frühe Gespräche mit Fondsmanagern geführt, um ein Gefühl für die Nachfrage zu bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die Nachricht sei positiv zu werten, wenngleich sie nicht überrasche, sagte ein Händler.