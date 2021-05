Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch in Richtung Rekordstand bewegt. In einem unverändert positiven Börsenumfeld legte der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 15.536,63 Punkte zu. Erst am Dienstag hatte der Dax bei 15.568 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte zur Wochenmitte um 0,49 Prozent auf 32.870,59 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.