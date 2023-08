Frankfurt/Main - Die Anleger sind am Montag bei deutschen Aktien häufiger eingestiegen. Der Dax baute sein Plus bis zum Mittag auf 0,82 Prozent aus, der Leitindex lag damit bei 15.702,69 Punkten. Der MDax folgte ihm mit einem Anstieg um 0,30 Prozent auf 27.235,33 Zähler. Zugleich deutet sich an den US-Börsen ein freundlicher Start an.

Zuletzt hatten die Wirtschafts- und Immobilienprobleme Chinas und Bedenken, dass die US-Notenbank den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, den Dax belastet. Dabei war das deutsche Kursbarometer in der Vorwoche kurz unter 15.500 Punkte gerutscht.

Im Dax gehörten die Zalando-Aktien mit einem Anstieg um 1,3 Prozent zu den stärksten Werten. Am Freitag hatten die Papiere des Online-Modehändlers noch unter einer Prognosesenkung des US-Unternehmens Farfetch gelitten.

Schwächer zeigten sich Immobilienwerte wegen der anhaltenden Zins-Unsicherheit. Im Dax waren Vonovia mit einem Abschlag von 0,9 Prozent der größte Verlierer. Im MDax hatte diese Rolle die Aktie des Branchenunternehmens TAG Immobilien mit einem Abschlag von 2,4 Prozent inne.