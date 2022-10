Dax mit starkem Handelsauftakt

Frankfurt/Main - Nach dem schwungvollen Oktober-Beginn setzt der Dax am Dienstag seinen jüngsten Aufwärtstrend zunächst eindrucksvoll fort. In der ersten halben Stunde nach Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 1,80 Prozent auf 12.429 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 1,87 Prozent auf 23.0959 Punkte an. Die Hoffnung auf eine etwas weniger harte Geldpolitik der Notenbanken ist am zweiten Handelstag der Woche einer der Haupttreiber. In der Vorwoche war der Dax mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen.

„Längst sind es nicht mehr nur Schnäppchenjäger auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, die als Käufer auftreten“, sagte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Diejenigen, die auf weiter fallende Kurse spekuliert haben, werden jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Um ihre Verluste zu begrenzen, müssen sie jetzt in den steigenden Markt hinein kaufen.“

Die US-Indizes, die am Vortag ebenfalls stark in den Oktober gestartet waren, geben das Erholungstempo mit vor. Nach dem schwächsten September der vergangenen 20 Jahre hätten vor allem enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie geholfen, hieß es bei den Experten der Credit Suisse. Dieser Dämpfer habe die Sorgen davor gemildert, dass die US-Notenbank Fed in der Geldpolitik die Zügel noch weiter anzieht. In dieses Bild passt am Morgen eine weniger deutliche Leitzinsanhebung in Australien als gedacht.

Chipwerte präsentierten sich fest. Infineon gewannen an der Dax-Spitze fünf Prozent. In Asien waren Tech-Werte bereits sehr gefragt. Die Hoffnung auf etwas weniger Druck seitens der Notenbank trieb den zinssensiblen Sektor an.

Die Vorzüge des Sportwagenbauers Porsche AG erholten sich mit plus 1,2 Prozent etwas von ihrer jüngsten Schwäche, nachdem sie am Montag erstmals unter den Ausgabepreis bei ihrem Börsengang am Donnerstag voriger Woche gefallen waren.