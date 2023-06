Frankfurt/Main - Positive Vorgaben aus Übersee und Optimismus über mehrere deutsche Unternehmen haben am Montag dem Dax Auftrieb gegeben. Am Markt wird mittlerweile mehrheitlich davon ausgegangen, dass die US-Notenbank Fed diese Woche erst einmal eine Zinspause einlegen wird. Zur Mittagszeit stieg der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 16.069,06 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 0,55 Prozent auf 27.303,37 Zähler nach oben und auch europaweit wurden Gewinne verbucht.

Unternehmensseitig ging es im Dax vor allem für die Aktien von Adidas und Rheinmetall, aber auch für die VW-Aktien nach oben. Vom Analysehaus Bernstein auf „Outperform“ hochgestuft, gewannen die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers Adidas an der Spitze des Leitindex 5,0 Prozent. Rheinmetall gewannen 2,6 Prozent und profitierten von zuversichtlichen Aussagen des Vorstandschefs Armin Papperger über das Kurspotenzial der Aktien.

Volkswagen gewannen 1,9 Prozent. Händler verwiesen auf einen „Handelsblatt“-Artikel mit Details zu einem Konzernumbau. Die Wirtschaftszeitung beruft sich in ihrem Bericht auf einen namentlich nicht genannten Topmanager. Vorstandschef Oliver Blume werde den Plan am Dienstag dem Aufsichtsrat vorlegen, hieß es.

Impulse für verschiedene Aktien unterhalb des Dax gaben Analystenkommentare und auch eine Satire-Sendung im Fernsehen.

So zogen Hensoldt mit plus 5,0 Prozent unter die MDax-Spitzenreiter. Analyst Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux empfiehlt die Aktie des Rüstungselektronikherstellers nun zum Kauf. Für die Papiere von CTS Eventim ging es am MDax-Ende um 7,6 Prozent abwärts, auch wenn im Jahresverlauf immer noch ein Plus von 10 Prozent zu Buche steht. Am Freitagabend hatte TV-Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ den Event-Vermarkter und Ticket-Händler in die Mangel genommen.