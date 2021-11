Dax-Rekorde nach starkem US-Arbeitsmarktbericht

Frankfurt/Main - Starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben dem Dax am Freitagnachmittag nochmals Rekordwerte beschert.

Der deutsche Leitindex stieg bis auf rund 16.085 Punkte, zuletzt gewann er 0,21 Prozent auf 16.062,90 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell ein Plus von 2,4 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab am Freitagnachmittag um 0,15 Prozent auf 35.828,08 Zähler nach. Er steht noch etwas unter seinem Rekord. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent.

Unter Druck gerieten im MDax die Aktien des Batterieherstellers Varta. Sie brachen nach einem enttäuschenden Umsatzausblick des Unternehmens um rund 16 Prozent ein. Dass der United-Internet-Chef Ralph Dommermuth seinen Anteil an dem Internetkonzern auf etwas mehr als die Hälfte aufstocken will, kam an der Börse gut an. Die Papiere verteuerten sich um rund dreieinhalb Prozent.

Der Maschinenbauer Gea verdoppelte nahezu den Gewinn und verzeichnete zum fünften Mal in Folge in einem Quartal mehr Aufträge. Nach einem positiven Start drehten die Anteile aber ins Minus, zuletzt mit mehr als zweieinhalb Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Die Titel von Rheinmetall rückten um mehr als zweieinhalb Prozent vor.

Im Dax stiegen Papiere des Laborausrüsters Sartorius zwischenzeitlich erstmals über 600 Euro, wurden dann aber abverkauft. Am Nachmittag waren sie mit einem Minus von fast sechs Prozent unter den größten Verlierern im Dax. Auch die Papiere des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA fielen nach einem Rekordhoch steil ab, am Dax-Ende verloren sie mehr als sechs Prozent. An der Index-Spitze legten die Titel des Triebwerkbauers MTU um viereinhalb Prozent zu.

Der Euro wurde nach der Veröffentlichung der US-Jobdaten mit 1,1518 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1569 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,29 Prozent am Vortag auf minus 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,30 Prozent auf 144,60 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,18 Prozent auf 170,51 Punkte.