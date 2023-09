Frankfurt/Main - Vor der Leitzinsentscheidung in den USA zur Wochenmitte haben sich die Anleger am Dienstag weiterhin mit Käufen am Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax schloss den dritten Handelstag in Folge schwächer. Mit einem Abschlag von 0,40 Prozent auf 15.664,48 Punkte beendete das deutsche Börsenbarometer den Handel. Der MDax schloss mit minus 0,04 Prozent auf 26.904,25 Punkte fast unverändert.

Die Anleger warteten lieber die US-Notenbank-Entscheidung ab und nähmen Gewinne mit, nachdem der Dax vor dem Wochenende erneut an der Schallmauer von 16.000 Punkten gescheitert sei, sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Erwartet wird inzwischen am Markt, dass die Fed eine weitere Zinspause einlegt und vielleicht auch Signale gibt, dass die Zinsspirale ihr Ende erreicht.